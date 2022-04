Tsjechische miljonair mocht van justitie 417 km/uur rijden op autobahn

Justitie in Duitsland gaat de Tsjechische miljonair die met 417 kilometer over een Duitse snelweg reed niet vervolgen. De openbaar aanklager startte een onderzoek, maar ziet geen redenen om miljonair Radim Passer aan te klagen.

In Duitsland geldt op sommige stukken van de autobahn geen snelheidslimiet. Passer greep die mogelijkheid vorig jaar juli aan om het gaspedaal van zijn Bugatti Chiron flink in te trappen. Hij filmde de rit op de A2 tussen Berlijn en Hannover ook. De beelden zijn alleen al op zijn eigen YouTube-account 11 miljoen keer bekeken.

Goed moment

Het OM in Stendal (Saksen-Anhalt) heeft geen bezwaren tegen de rit. Een woordvoerder zegt tegen persbureau DPA dat de Tsjechische miljonair het optimale moment had gekozen om hard te rijden: het was zeer rustig op de weg en de weersomstandigheden waren gunstig.

Heel hard rijden is in Duitsland alleen strafbaar als het druk is op de weg en als iemand zich roekeloos gedraagt om de hoogst mogelijke snelheid te bereiken. Bovendien wijst het OM erop dat de Bugatti ook is gemaakt om met zeer hoge snelheden te rijden.

De beelden zijn volgens Passer zelf in juli 2021 gemaakt: