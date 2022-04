FC Volendam keert na 13 jaar terug in eredivisie na benauwde zege in Den Bosch

De Volendammers promoveren voor de tiende keer in hun historie. Dat is een record: geen andere Nederlandse club promoveerde zo vaak. Het kampioensfeestje van FC Emmen, dat thuis won van Roda JC, is door de overwinning van Volendam nog even uitgesteld.

FC Volendam speelde voor het laatst in de eredivisie in het seizoen 2008/2009. Onder trainer Frans Adelaar werd de club toen laatste. Daarna volgde dertien lange jaren op het tweede plan.

In 2019 eindigden de Volendammers nog op een beschamende zestiende plek in de eerste divisie. De afgelopen drie seizoenen werd onder Jonk het herstel ingezet. Dit seizoen leek zijn elftal lang op weg naar de titel, maar FC Emmen ging Volendam onlangs voorbij op de ranglijst.

Krappe zege

Bij FC Den Bosch begon Volendam wat nerveus. Een deel van die promotie-stress viel van de schouders toen Josh Flint de 0-1 binnentikte. Toen topschutter Robert Mühren tien minuten later de score met een knappe volley verdubbelde, leek de promotie zo goed als binnen.