Oppermachtig Twente verslaat Sparta en nestelt zich naast Feyenoord

FC Twente is weer een stap dichter bij de droom van Europees voetbal. In eigen huis won de nummer vier van de eredivisie vrijdagavond overtuigend met 2-0 van Sparta en kwam zelfs op gelijke hoogte met nummer drie Feyenoord, dat zondag FC Utrecht ontvangt.

Al na vier minuten werd scheidsrechter Danny Makkelie naar het videoscherm geroepen vanwege een handsbal van Sparta-aanvoerder Adil Auassar. In duel met Dimitrios Limnios kreeg Auassar de bal onbedoeld tegen de arm, maar leek hem vervolgens nog wel een zetje mee te geven in de juiste richting.

Veel last bleek Vlap er niet van te hebben, want even later schoot hij de 2-0 tegen de touwen. Vlap kreeg de bal op maat van Robin Pröpper, kapte Michaël Heylen simpel uit en liet doelman Okoye kansloos.

Vlap had zelfs zijn tweede nog kunnen maken, maar zijn schot werd in de korte hoek gekeerd door Okoye. Voor Twente-trainer Ron Jans maakte het niet uit. Hij haalde Vlap vlak voor tijd naar de kant en begroette zijn middenvelder met de grootste glimlach van de Grolsch Veste.

"Hij zei: je ziet er geweldig uit", vertelde Vlap na afloop over het onderonsje met zijn coach. "Ik lijk wel op Rico Verhoeven, hè?"

De aanvallende midenvelder staat nog onder contract bij Anderlecht, maar hoopt op een langer verblijf in Enschede. "Ik heb nu een deuk in mijn gezicht, dus misschien ben ik nu voor wat minder op te halen."