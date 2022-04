Bijna negen maanden na vreselijke val in Tokio is Van Riessen terug aan sprinttop

Laurine van Riessen - Pro Shots

In de kwartfinales rekende de 34-jarige Leidse af met de Française Mathilde Gros, die in de kwalificatie de tweede tijd had gereden. Daarna was Van Riessen (zevende in de kwalificatie) ook te sterk voor de Colombiaanse Martha Bayona Pineda. Pas in de finale moest ze buigen voor de Canadese Kelsey Mitchell, die de hele avond al de snelste was gebleken. De olympisch kampioene van Tokio was in beide heats duidelijk te sterk voor Van Riessen. Het brons was voor Bayona, die de Oekraïense Olena Starikova versloeg.

Geen Braspennincx Van Riessen had donderdag met Steffie van der Peet, Hetty van der Wouw en Kyra Lamberink de teamsprint gewonnen. Van der Peet en Van der Wouw namen ook deel aan de sprint, maar werden in de eerste ronde uitgeschakeld. Van der Wouw verloor van de Belgische Nicky Degrendele, Van der Peet verloor van de Poolse Paulina Petri. Shanne Braspennincx, olympisch kampioene op de keirin, doet niet mee in Schotland.

Alleen Viviani kan Havik stuiten Ook Yoeri Havik liet zich van zijn beste kant zien. De Noord-Hollander, die eind december op trainingskamp was met de baanploeg in Calpe toen Amy Pieters ten val kwam, baarde opzien door bij de NK in Alkmaar een paar dagen later alle titels te pakken. "Het enige dat ik kon doen, was om elk onderdeel te winnen", zei Havik destijds. "Op die manier zou hier niemand anders over de finish komen en gaan juichen. Want dat wilde ik niet, dat er gejuicht ging worden."

Havik, vorig jaar op het EK goed voor goud op de koppelkoers, deed alles goed tijdens de race. Soeverein reed hij ronde na ronde bij de besten, hoefde geen moment te vrezen voor eliminatie en met nog 6 van de 24 renners in de baan demarreerde hij, waarna er voor twee van zijn concurrenten snel het doek viel. Wereldkampioen Elia Viviani (op de weg sprintend voor Ineos) wist het gat op Havik te dichten en bleek nog fris genoeg om Havik in de sprint-à-deux te snel. Ook Marit Raaijmakers en Roy Eefting reden de finale van de afvalkoers, maar zij hoorden wel bij de eerste afvallers.