Bijna negen maanden na doodsmak in Tokio is Van Riessen terug aan sprinttop

In de kwartfinales rekende de 34-jarige Leidse af met de Française Mathilde Gros, die in de kwalificatie de tweede tijd had gereden. Daarna was Van Riessen (zevende in de kwalificatie) ook te sterk voor de Colombiaanse Martha Bayona Pineda.

Pas in de finale moest ze buigen voor de Canadese Kelsey Mitchell, die de hele avond al de snelste was gebleken. De olympisch kampioene van Tokio was in beide heats duidelijk te sterk voor Van Riessen.

Het brons was voor Bayona, die de Oekraïense Olena Starikova versloeg.