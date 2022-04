'Zorgmedewerkers in de frontlinie krijgen stank voor dank'

"Wij staan onze leden bij in juridische procedures, Ze raken na twee jaar ziektewet niet alleen hun baan kijt maar ook hun inkomen en BIG-registratie. Keuringsartsen weten zich geen raad", zegt vice-voorzitter FNV Kitty Jong . " Met long covid kunnen ze niet meer werken en het is onvoorspelbaar hoe hun belastbaarheid zal zijn."

Na twee jaar ziekteverzuim mag een werkgever iemand ontslaan. Een tijdelijke subsidieregeling voor werkgevers in de zorgsector, die door het kabinet in het leven is geroepen, moet werkgevers stimuleren om medewerkers ook na twee jaar in dienst te houden. Maar de regeling gaat pas in juni in.

"Laat zien dat ze zich verantwoordelijk voelen voor deze medewerkers, die aan het begin van de coronacrisis het veld in zijn gestuurd", zegt zegt CNV-bestuurder Zorg & Welzijn Joost Veldt. "Soms zonder beschermingsmiddelen. Dat is een risico dat deze mensen hebben genomen en daar moeten we verantwoordelijkheid voor nemen."

Veldt en Jong vinden dat de tijdelijke regeling bij lange na niet voldoet. "Het kan de werkgever dan wel wat helpen om iemand nog een half jaar in dienst te houden, maar de werknemers zien hier niks van terug. Deze mensen hebben tijdens hun tweede ziektejaar inkomen ingeleverd en daar worden ze niet voor gecompenseerd", zegt Veldt. En dat kan behoorlijk oplopen: voor een gemiddelde verpleegkundige misschien wel twaalfduizend euro, aldus Veldt. "De regeling komt te laat en is onvoldoende. Mensen hebben al een enorme inkomensval", zegt Jong.

Helft van de kosten

Na ontslag krijgen de medewerkers een arbeidsongeschiktheidsuitkering, en dat vinden de vakbonden zonde. Veldt: "Deze mensen willen we graag bij de zorg houden. Zeker als er nog een kleine kans op herstel is, moeten we die pakken. We moeten echt voor deze mensen iets doen, want zij hebben voor ons in de frontlinie gestaan."

Het ministerie van Volksgezondheid laat desgevraagd weten dat de subsidieregeling, die ook met terugwerkende kracht zal gelden, tijd kost. De verwachting blijft juni. "Het uitgangspunt is dat we ongeveer de helft van de kosten aan de loondoorbetaling dekken." Het kabinet vindt het redelijk om te verwachten dat de werkgever ook een deel van de kosten draagt.

Verder zegt het ministerie over een eventuele aparte regeling voor de long covid-patiënten: "Voor de aanspraken op de sociale zekerheid doet niet ter zake of sprake is van langdurige klachten na een coronabesmetting, of van andere problematiek die leidt tot langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid."