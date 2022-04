Invictus Games in Den Haag voorbij, bijna 100.000 bezoekers

Bijna 100.000 mensen hebben afgelopen week een bezoek gebracht aan de Invictus Games in Den Haag, zegt de organisatie. In totaal deden er 500 deelnemers uit twintig landen mee aan het sportevenement voor mentaal of fysiek gewond geraakte militairen en veteranen. Onder hen waren ook Oekraïners die volgende week weer terug moeten naar de oorlog in hun land.

De vijfde editie van de Invictus Games zou eigenlijk al in 2020 worden gehouden in Den Haag, maar door de coronapandemie werd het evenement twee keer uitgesteld. Bijna alle wedstrijden waren in het Haagse Zuiderpark, met in totaal tien takken van sport. Zo was er atletiek, indoor-roeien, rolstoelbasketbal, zitvolleybal en zwemmen. Alleen het zwemmen was op een andere locatie.

Burgemeester Van Zanen van Den Haag kijkt met plezier terug op het evenement. "Gewonde veteranen, hun vrienden en familie van over de hele wereld ontmoetten elkaar, vonden herkenning en erkenning door de sport. Toeschouwers lieten zich inspireren door de veerkracht en het doorzettingsvermogen van de deelnemers. De omstandigheden waarin hun thuisland verkeert, maakte de aanwezigheid van de Oekraïense ploeg zeer bijzonder en toont de waarde van de Games."

De volgende Invictus Games zijn volgend jaar in Düsseldorf.