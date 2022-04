Hamilton aangeslagen na dertiende tijd: 'Kunnen spreken van collectief falen'

Hamilton staat op de vijfde plaats in de strijd om de wereldtitel. Zijn achterstand op koploper Charles Leclerc bedraagt al 43 punten. De beste rangschikking van Mercedes dit seizoen is de derde plaats: Hamilton in de openingsrace en Russell in Australië.

Lewis Hamilton en George Russell behoorden vrijdag bij de Grote Prijs van Emilia Romagna niet tot de beste tien. Russell werd elfde. Hamilton slechts dertiende. "We kunnen spreken van collectief falen", zei een aangeslagen Hamilton, zevenvoudig wereldkampioen. "We zijn vergeten dingen te doen die we wel hadden moeten doen."

Dat het dit seizoen niet goed gaat met Mercedes is duidelijk. Maar vrijdagavond kwamen de problemen van de Duitse renstal pijnlijk aan het licht. Voor het eerst sinds 2012 ontbrak Mercedes in de beslissende fase van de kwalificatie.

De dertiende plaats in de kwalificatie voor de sprintrace viel Hamilton rauw op zijn dak. Hij was met optimisme aangekomen op het circuit van Imola. "We hebben de afgelopen dagen hard gewerkt in de fabriek. Ik dacht dat het de goede kant op zou gaan. Maar de dingen vielen niet op hun plaats."

Beter weer?

De Brit hoopt op betere omstandigheden in Italië de komende dagen. "In de sprintrace van zaterdag zullen we alles doen om onze positie voor zondag te verbeteren. Ik geloof dat het kan, al zal het absoluut niet gemakkelijker worden. Misschien dat het weer beter wordt, dat zou ons kunnen helpen. Met al die regen vandaag viel het niet mee. Maar daar hadden de anderen uiteraard ook last van."