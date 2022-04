Barça-vrouwen dicht bij finale Champions League na ruime zege op Wolfsburg

De vrouwen van FC Barcelona hebben het eerste duel in de halve finales van de Champions League met 5-1 gewonnen van VfL Wolfsburg. De enige goal van de Duitsers werd gemaakt door Oranje-international Jill Roord. Vooraf was titelhouder Barcelona al favoriet, tegen het Wolfsburg van Roord en Dominique Janssen en reserves Shanice van de Sanden en Lynn Wilms. Toch was de verwachting wel dat de Duitse ploeg in ieder geval enigszins mee zou kunnen met Barça. Barcelona superieur Dat bleek niet het geval. De thuisploeg, nog altijd zonder de geblesseerde Lieke Martens, was vanaf de eerste minuut superieur en troefde Wolfsburg vooral op technisch vlak volledig af. In de eerste helft kwam Barcelona tot liefst zestien doelpogingen. Daarvan gingen er vier in. Bij de eerste twee treffers zag verdediger en aanvoerder Janssen er niet goed uit. Aitana Bonmatí en Caroline Graham Hansen waren haar te slim af in fysieke duels en konden daarna gemakkelijk scoren.

Dominique Janssen was ongelukkig in het duel met Barcelona - AFP

Het soepele spel van Barcelona beviel het massaal aanwezige publiek in Camp Nou uitstekend. Net als in de kwartfinales tegen Real Madrid was het stadion uitverkocht. Ruim 91.000 toeschouwers zagen Barça al voor rust uitlopen naar 4-0. Goal Roord In de tweede helft restte Wolfsburg niet meer dan tegenhouden en de schade beperken. Dat lukte nog aardig: de jarige Roord wist na een snelle uitbraak zelfs nog wat terug te doen. De marge werd in de slotfase door Alèxia Putellas echter weer naar vier gebracht.

Jill Roord schiet de 4-1 binnen voor Wolfsburg - AFP