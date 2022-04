Onderzoek naar massagraf Marioepol race tegen klok: 'Bewijs kan vernietigd worden'

Voor het verzamelen van bewijs is tijd een belangrijke factor, vertelt NIOD-onderzoeker en historicus Thijs Bouwknegt. Hij was tevens proceswaarnemer bij diverse oorlogstribunalen en het Internationaal Strafhof in Den Haag. "Als een bank wordt overvallen, wil je ook dat de politie zo snel mogelijk getuigen hoort en schade onderzoekt."

Voorlopig kan het massagraf niet worden bezocht; toch valt te concluderen dat er op grote schaal Oekraïners liggen begraven, vertelt Gjoenduz Mamedov. Hij werkte als openbaar aanklager (onder meer bij het MH17-onderzoek) en maakt nu deel uit van Oekraïense onderzoekers die bewijzen van mogelijke Russische oorlogsmisdaden verzamelen. "Door onze kennis over eerdere Russische massagraven, zoals in Boetsja, kunnen we een inschatting maken van dit massagraf." Het graf bij Boetsja was naar schatting twintig maal kleiner.

Getuigenissen als betrouwbaar bewijs?

Bewijsmateriaal kan ook op afstand worden verzameld, variërend van satellietbeelden tot getuigenissen van weggevluchte inwoners van Marioepol. "Maar dat zijn Oekraïense onderdanen, over wie gezegd kan worden dat ze niet objectief zijn omdat ze een belang hebben", zei Geert-Jan Knoops, advocaat bij het Internationaal Strafhof en hoogleraar internationaal strafrecht in het NOS Radio 1 Journaal.

Ook daarbij speelt tijd een belangrijke rol. "Na verloop van tijd kunnen mensen beïnvloed worden door verhalen van anderen of op tv", vult Bouwknegt aan. "Dan weet je niet meer of iets een herinnering van de persoon zelf is, of dat die is vermengd met verhalen van anderen."

Dat levert in de rechtszaal vaak discussies op over de betrouwbaarheid van dit type bewijs, zegt Knoops. "Daarom hebben aanklagers behoefte aan objectief forensisch-technisch bewijs." Dat moet een aantal zaken onomstotelijk vaststellen: of de slachtoffers in het massagraf Oekraïense burgers zijn en of ze zijn gedood door middelen die worden gebruikt door het Russische leger. "Dán kun je een bewijsconstructie creëren", aldus de advocaat.