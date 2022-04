Mathijssen geen vrouwenbondscoach, maar contractverlenging bij Bloemendaal

Zijn naam werd vaak genoemd als nieuwe bondscoach van de hockeyvrouwen, maar Rick Mathijssen heeft zijn contract bij Bloemendaal verlengd. De hockeyclub en de mannencoach willen nog een aantal seizoenen met elkaar door.

De hockeybond zoekt naar een opvolger van Alyson Annan, met wie de samenwerking begin dit jaar per direct werd beëindigd. De hockeysters pakten afgelopen zomer in Tokio de olympische titel.

Mathijssen: "Het was bekend dat ik met de hockeybond heb gesproken over het bondscoachschap van Oranje. Maar het gevoel hier bij Bloemendaal, bij het team, de staf, de club en het dorp is té goed om daar nu afscheid van te nemen".

Twee keer EHL

Met Bloemendaal won Mathijsen twee keer de Euro Hockey League en één keer het landskampioenschap. Die laatste titel hopen ze over enkele weken te prolongeren. Het recente succes bij de EHL heeft een rol gespeeld bij zijn beslissing op 't Kopje te blijven.

Mathijssen benadrukt dat het wel een moeilijke beslissing was. "De uitdaging bij de bond was mooi en ik hoop daar op termijn nog een keer de kans te krijgen. Maar wat ik hier op Bloemendaal heb, is zo geweldig, dat ik dacht: 'Ga ik hier echt weg?'"