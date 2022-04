Russische Amsterdam Trade Bank failliet, spaarders gecompenseerd

De kleine bank Amsterdam Trade Bank (ATB), een tak van de Russische Alfa-Bank, is failliet verklaard. Voor de 23.000 rekeninghouders is het depositogarantiestelsel geactiveerd, meldt De Nederlandsche Bank.

Dat betekent dat zij tot 100.000 euro spaargeld vergoed krijgen, of zelfs tot 500.000 euro in bepaalde situaties bij verkoop en aankoop van een eigen woning.

Gisteren meldde het Financieele Dagblad dat de bank te koop stond. Vandaag zou er onder rekeninghouders vervolgens paniek zijn ontstaan. Een van de eigenaren is Michaïl Fridman, een Russische oligarch die op sanctielijsten staat.

700 miljoen nodig

Het bedrag dat nodig is om iedereen te compenseren die dat toekomt, is volgens DNB 700 miljoen euro. Dat geld wordt opgebracht uit het gezamenlijke depositogarantiestelselfonds van de banken, dat sinds 2016 wordt gevuld en ruim 3 miljard bedraagt.

De Nederlandse Vereniging van Banken kan nog niet veel over het faillissement zeggen: "Het lijkt erop dat er een relatie is met de sancties. Het is vervelend voor alle betrokkenen, daarom is het goed dat het depositogarantiestelsel er is om de Nederlandse spaarder te beschermen", aldus een woordvoerder.

Sinds 1994

De Amsterdam Trade Bank is sinds 1994 actief in Nederland. Het merendeel van de rekeninghouders woont in Nederland, en bijna een kwart in Duitsland.

Binnen tien werkdagen kunnen rekeninghouders bij DNB aangeven op welke rekening zij hun vergoeding willen. Het is in Nederland het eerste faillissement van een bank sinds de val van DSB in 2009.