Extra geld goed tegen lerarentekort, 'maar aandacht voor werkdruk moet blijven'

Het dichten van de loonkloof tussen leraren op basisscholen en in het middelbaar onderwijs wordt positief ontvangen. Het helpt zeer goed tegen het lerarentekort, zeggen deskundigen. Maar met een hoger salaris is de werkdruk niet meteen verdwenen, waarschuwen ze.

Meer salaris bieden aan basisschoolleraren is een goede maatregel, vindt Inge de Wolf. Zij is bijzonder hoogleraar onderwijssystemen aan de Maastricht University. "Extra salaris helpt toch om de status van het vak te vergroten", zegt ze.

'Er moest iets gebeuren'

Hoogleraar onderwijsarbeidsmarkt aan de universiteiten in Maastricht en Tilburg Frank Cörvers is het daarmee eens. "Je hebt in zowel het basis- als in het voortgezet onderwijs te maken met leraren op hbo-niveau. Er is geen reden om leraren in het basisonderwijs minder te belonen."

Een hoger salaris is wat hem betreft, zeker op de korte termijn, een positieve ontwikkeling. "Ik had het een paar jaar geleden niet verwacht", zegt hij. "Ik dacht dat het kabinet het te duur zou vinden. Maar er is wel ingezien dat er iets moest gebeuren, onder druk, ook door de acties van de leraren."