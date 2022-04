Verstappen op glibberig circuit snelste in kwalificatie GP Emilia-Romagna, Leclerc tweede

Het was nat, glad en daardoor zeer onvoorspelbaar op het circuit Enzo e Dino Ferrari in Imola. Het regende gele en rode vlaggen; meerdere coureurs slipten van de baan, moesten door het gras of belandden in de grindbak. Het was rommelig.

Verstappen start zaterdag vanaf de eerste plek in de sprintrace, waar belangrijke punten kunnen worden verdiend voor de WK-stand. In zijn achteruitkijkspiegel ziet Verstappen als eerst Leclerc en vervolgens Norris. De uitslag van de kwalificatie is de startlijst van de sprintrace zaterdag.

Max Verstappen heeft de kwalificatie voor de GP van Emilia-Romagna in Italië gewonnen. De Nederlander was sneller dan Charles Leclerc en Lando Norris. De overwinning van Verstappen betekent niet dat de regerend wereldkampioen zondag start vanaf vanaf de eerste startplek. Die plek wordt zaterdag gegeven aan de winnaar van de sprintrace.

In relatieve droogte maakten in de eerste kwalificatiesessie - die lang stil lag wegens een ontplofte remschijf van Williams-coureur Alexander Albon - de Ferrari's van LeClerc en Carlos Sainz opnieuw indruk. Toch perste Verstappen zijn wagen tussen de twee Ferrari's in.

Verstappens moment kwam al vroeg in de tweede kwalificatiesessie. Met 1.18.793 zette hij de snelste tijd van de dag neer. Een fractie later vloog Sainz van de baan nadat hij een bocht iets te agressief in was gegaan. Een dure crash voor de nummer drie in de WK-stand. De Spanjaard moet nu zaterdag veel goedmaken in de sprintrace (waar hij start vanaf plek tien) om een goede startpositie te krijgen voor de GP van zondag.

Na Sainz' crash begon het te miezeren, te druppelen en even later flink te regenen. Het circuit in Italië veranderde in een spiegel. Snelle tijden zaten er vervolgens niet meer in. In een glibberige, natte derde sessie reed Verstappen opnieuw de snelste tijd. Leclerc en Norris konden daar niet meer overheen.

Geen Mercedes in top-10

Deed Mercedes ook nog mee? Zeker, op een historisch anonieme manier. Voor het eerst sinds 2012 reed geen enkele Mercedes-auto in de top-10 bij de kwalificatie. Dat is voor het eerst in 187 races. George Russell, nummer twee in de WK-stand, eindigde op plek elf. Lewis Hamilton, nummer zes op de ranglijst, kwam niet verder dan plek dertien.