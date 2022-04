Honkballer Van den Hurk zet na 20 jaar punt achter indrukwekkende loopbaan

Rick van den Hurk, een van de beste Nederlandse honkballers aller tijden, heeft zijn loopbaan beëindigd. De 36-jarige werper speelde jarenlang in de MLB, de toonaangevende Amerikaanse honkbalcompetitie. De oud-international kwam uit voor Florida Marlins, Baltimore Orioles en Pittsburgh Pirates. De afgelopen jaren was Van den Hurk actief in Azië.

"De afgelopen 20 jaar nam honkbal me mee op een reis over de wereld. Met trots vertegenwoordigde ik Nederland in World Baseball Classic-wedstrijden in Puerto Rico, Zuid-Korea, Japan en de Verenigde Staten", schreef Van den Hurk op Instagram.

'Liefde voor honkbal'

"Hoewel mijn carrière erop zit, zal mijn liefde voor het spel blijven bestaan en zal ik andere mogelijkheden zoeken om de sport internationaal te promoten. Ik kijk ernaar uit om meer tijd met mijn gezin door te brengen en mijn zoon de liefde voor honkbal bij te brengen."