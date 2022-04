Sint Jansklooster eert beroemdste zoon met kunstwerk van oude Friese doorlopers

En ook dit keer komt Van Benthem als eerste over de streep, waarna hij net als in 1985 meteen aan z'n mouw wordt getrokken door verslaggever Evert ten Napel. Nu alleen niet op de Bonkevaart, maar aan de Leeuwte.

Dat is de straat in het Sallandse Sint Jansklooster waar Van Benthem jarenlang woonde, voordat hij naar Canada vertrok. "Dit is mijn plek", zegt de 63-jarige oud-schaatser wijzend naar het water van de Weerribben Wieden. "Hier had ik mijn boerderij en hier heb ik altijd getraind. Hardlopen, skeeleren en als het kon, of eigenlijk nog net niet, schaatsen op dat meer".

Door de Elfsteden-overwinningen van Van Benthem in 1985 en 1986 werd het Overijsselse Sint Jansklooster 'wereldberoemd in Nederland'. Daarom wordt er nu op een Elfstedensprintje afstand van de oude boerderij van Van Benthem een kunstwerk onthuld.