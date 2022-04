Stop op subsidies voor stook van biogrondstoffen voor warmte

Het kabinet zet per direct de subsidies stop voor het stoken van houtige biogrondstoffen. Minister Jetten voor Klimaat en Energie spreekt in een brief aan de Tweede Kamer van een "ambitieus afbouwpad". De planning was eerst om tussen 2025 en 2030 met de subsidies te stoppen.

Voor de productie van elektriciteit uit houtige biogrondstoffen worden al geen nieuwe subsidies meer afgegeven. Daar komt nu warmteproductie voor bijvoorbeeld gebouwen en kassen bij.

Het kabinet zegt met de onmiddellijke stop te reageren op de maatschappelijke weerstand tegen het opstoken van bomen en ander houtachtig materiaal. Alternatieven zoals warmtepompen en duurzame energie zijn ook duur en moeten nog voor een groot deel worden ontwikkeld, maar het kabinet geeft daar wel de voorkeur aan.

Baanbrekend

Het Comité Schone Lucht is blij met het "baanbrekende en moedige besluit". De actiegroep zegt dat warmte beter kan worden opgewekt met bodemwarmte en warmtepompen en vindt dat ook de toegewezen subsidies voor nog niet gebouwde biomassacentrales moeten worden ingetrokken.

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) vindt het stopzetten van de subsidies juist jammer. De klimaatdoelen halen in woonwijken en de bebouwde omgeving komt hiermee verder weg te liggen, zegt de NVDE.