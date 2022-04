Waterpolosters overtuigend naar halve finales World League

De Nederlandse waterpolosters hebben op overtuigende wijze de halve finales van het Europese finaletoernooi van de World League bereikt. Oranje won in het Spaanse Santa Cruz met 18-6 (4-1, 6-2, 5-2, 3-1) van Frankrijk.

Frankrijk had zich niet geplaatst voor het finaletoernooi, maar werd aangewezen als vervanger van Rusland, dat niet mee mag doen vanwege de oorlog in Oekraïne.

De landen stonden op Tenerife voor de vijftiende keer in twaalf jaar tegenover elkaar en voor de vijftiende keer won Oranje. In de halve eindstrijd, zaterdag om 12.15 uur, is Italië de tegenstander. De andere halve finale gaat tussen Spanje en Hongarije. De top-3 van dit toernooi plaatst zich voor de superfinale.

World League

De World League is naast het WK en EK een belangrijk landentoernooi voor de waterpolosters. In de Europese voorronden van de World League speelden zes landen verdeeld over twee poules tegen elkaar. De Nederlandse vrouwen verloren in de poulefase in februari van winnaar van olympisch brons Hongarije (11-9) en in maart werd gewonnen van Griekenland (13-7).

In de Europese 'final 6' - die duren van 22 tot en met 24 april - wordt bepaald welke drie Europese landen naar het grote finaletoernooi mogen, dat van 12 tot 17 juli worden gehouden.