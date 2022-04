Erotiek centraal in Pompeï: 'Porno bestond niet in de oudheid'

Het marmeren standbeeld van vruchtbaarheidsgod Priapus, wiens bovengemiddeld groot geslachtsorgaan recht vooruit steekt, stond oorspronkelijk in iemands keuken. En de fresco's van een man en een vrouw die niet onderdoen voor wat in de Kamasutra beschreven staat, hingen in de slaapkamer. In Pompeï, de Romeinse stad die in 79 na Christus werd bedolven na een uitbarsting van de vulkaan de Vesuvius, was erotiek nooit ver weg.

"Al sinds het begin van de opgravingen verbaast het niet alleen bezoekers, maar zelfs archeologen hoe alomtegenwoordig erotische afbeeldingen hier zijn", vertelt directeur van het archeologisch park Gabriel Zuchtriegel. "De omgang met die beelden was zo anders dan bij ons. Hoe moeten we dat verklaren?"

In een poging die vraag te beantwoorden, zijn nu alle erotische kunstwerken in Pompeï gebundeld in de tentoonstelling Kunst en Sensualiteit in de huizen van Pompeï. "Enerzijds omdat er nieuwe ontdekkingen zijn gedaan die we wilden tentoonstellen, en anderzijds omdat deze afbeeldingen een sleutel bieden voor de rest van het park. Zo kunnen mensen het beter begrijpen," zegt Zuchtriegel.

Correspondent Heleen D'Haens bezocht de tentoonstelling en sprak erover met de directeur van Pompeï: