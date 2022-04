125 verwaarloosde cavia's aangetroffen in Hellendoorn

In een loods in Hellendoorn heeft de politie gisteren 125 verwaarloosde cavia's en drie konijnen gevonden. De knaagdieren verbleven in zwaar vervuilde hokken en hadden huid- en vachtproblemen.

De Landelijk Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de dierenpolitie gingen gisteren poolshoogte nemen bij de loods na een melding bij de LID. Een dierenarts heeft de cavia's onderzocht, waarna is besloten om de dieren in beslag te nemen.

Tegen de 22-jarige eigenaresse wordt een proces-verbaal opgemaakt. Ze is eerder al in aanraking gekomen met de politie voor iets soortgelijks. De politie vermoedt dat de vrouw bedrijfsmatig bezig is met het fokken en verkopen van cavia's, terwijl ze niet aan de wettelijke eisen voldoet.

Niet in staat om dieren te verzorgen

Zo heeft ze geen vakbekwaamheidsdiploma, voerde ze geen gezondheidsprotocollen uit en heeft ze geen UBN-nummer (Uniek Bedrijfsnummer, wat je moet aanvragen als je dieren fokt). Ook voldeed ze niet aan de meldplicht, meldt RTV Oost.

Volgens de politie is ze mogelijk niet in staat om dieren goed te verzorgen. Ze staat onder behandeling bij hulpinstanties. "Gezien haar gedragingen is haar zorgkader wederom geïnformeerd."