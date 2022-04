Podiumdier Jan Rot was het gelukkigst op de planken

Rot ging niet bij de pakken neerzitten: hij maakte er juist zijn werk van om zijn drang naar succes in de Nederlandse popmuziek te beschrijven, in zowel boeken als liedteksten.

De vandaag aan de gevolgen van darmkanker overleden schrijver, zanger en hertaler Jan Rot was een podiumdier. Volgens zijn vrouw was hij "gewoon een minder leuk mens als hij niet optreedt". Lange tijd voelde de zanger zich miskend. Waardering van vakgenoten was er genoeg, maar zijn zo gewenste doorbraak bij het grote publiek bleef de eerste twintig jaar van zijn carrière uit.

Rot werd als zoon van een zendingsarts in 1957 geboren in Makassar op het Indonesische eiland Sulawesi. Daar had hij naar eigen zeggen een heerlijke jeugd, tot hij op verlof in Nederland kennismaakte met popmuziek.

"Terug in Indonesië kregen we af en toe een pakket met singles en muziekblaadjes. Radio Veronica, Ajax, daar leefde ik voor. Ik kwam in mijn eigen wereld terecht, maar op de verkeerde plaats, in Indonesië. Ik wilde in Nederland zijn", zei hij in een interview met de Volkskrant.

Streetbeats

Toen hij twaalf het gezin terug naar Nederland en vestigde zich in Zuidwolde. Rot wilde zijn zoals zijn grote idool Herman Brood en koos daarom voor een studie in Groningen, de stad waar Brood woonde. "Ik had helemaal geen studieplannen, maar dacht: dan ben ik bij Herman in de buurt."

Na een ultrakorte studie (drie weken) Nederlands verhuisde hij met een stel vrienden naar een boerderij in Zuidhorn, waar hij begon met het schrijven van liedjes. In 1978 begon zijn muzikale carrière als frontman en liedjesschrijver van de Groningse new-wave-band Streetbeats.

Een van de hoogtepunten in zijn leven noemde hij een uitspraak van Herman Brood in het Nieuwsblad van het Noorden. "Streetbeats, Streetbeats, iedereen heeft het erover", zei Brood. "Dus moet het wel wat zijn."