Amsterdam eist sluiting 'darkstores' van flitsbezorgers om overlast

De gemeente Amsterdam heeft drie vestigingen van flitsbezorgers opgedragen de deuren te sluiten. Als ze niet binnenkort dichtgaan moeten ze een dwangsom van 20.000 euro betalen. Alledrie de zogeheten darkstores liggen in de wijk De Pijp. Volgens de gemeente zijn ze in strijd met het bestemmingsplan.

"Ze zijn gevestigd op locaties die bedoeld zijn voor detailhandel: winkels waar klanten in en uit lopen en producten kunnen uitkiezen. Darkstores met flitsbezorging voldoen niet aan de eisen uit het bestemmingsplan: de winkelruimtes zijn niet publiek toegankelijk: het zijn distributiecentra voor flitsbezorging." De zaken worden darkstores genoemd omdat ze vaak afgeplakte ramen hebben en je er dus niet naar binnen kan.

'Veel overlast'

Het gaat om filialen van de bedrijven Getir, Zapp en Gorillas. De flitsbezorging vanuit een woonwijk levert volgens de gemeente veel overlast op. "Deze centra worden vaker bevoorraad en voortdurend bezocht door flitsbezorgers, wat leidt tot verkeershinder, geluidsoverlast, fietsparkeeroverlast en afvaloverlast. Daarnaast zijn de ondernemingen ook buiten de gebruikelijke winkeltijden open."

Amsterdam besloot onlangs al voorlopig geen nieuwe darkstores toe te laten en met beleid te komen over hoe en waar in de stad ze nog wel welkom zijn. Ook Rotterdam staat voorlopig geen nieuwe toe. Maar sluiting van bestaande filialen dwingen tot sluiting kan problematisch zijn. Volgens de gemeente is het mogelijk omdat ze niet aan het bestemmingsplan voldoen.

Sluiting aangevochten bij rechter

Onlangs werd al een ander Zapp-filiaal in het westen van de stad opgedragen te sluiten. Het bedrijf vecht dat besluit aan bij de rechter. Naar verwachting doet die daar volgende week uitspraak over. "Wij zijn vrij zeker van onze zaak", zegt een woordvoerder van de gemeente hierover. "Dit is gewoon geen detailhandel zoals bedoeld in het bestemmingsplan."

Er komen dus binnenkort regels voor nieuwe darkstores. "Naar verwachting zullen ze zich dan niet meer in woonwijken mogen vestigen", aldus de woordvoerder. Mogelijk zijn ze dan nog wel toegestaan op bijvoorbeeld bedrijventerreinen. Maar flitsbezorgers zitten juist midden in woonwijken omdat ze zo snel mogelijk, liefst binnen 10 minuten, bestellingen willen bezorgen.