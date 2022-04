Slot houdt gemoederen flink bezig als Ajax ter sprake komt: 'Ophef niet begrepen'

"Ik hoor Pep Guardiola wel eens zeggen 'next question', als een vraag hem niet bevalt. Laat ik dat nu ook maar eens doen, als er nog iemand over begint", besluit Slot, die met Feyenoord zondag de derde plaats verdedigt tegen FC Utrecht en ook Europees nog actief is.

Een harde ja of nee - waar clubicoon Willem van Hanegem eerder deze week om vroeg - wilde Slot de aanwezigen niet geven, mede doordat hij in het verleden tegen alle verwachtingen in zijn contract bij AZ al niet uitdiende.

Daar zijn de meningen echter over verdeeld, ook al zei Slot enkele weken geleden in Studio Voetbal nog dat hij zich "geen enkele voorstelling kon maken" van een overstap naar Amsterdam.

Feyenoord-FC Utrecht bij de NOS

Feyenoord krijgt zondagmiddag FC Utrecht op bezoek. De wedstrijd begint om 14.30 uur en is te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en via Langs de Lijn op NPO Radio 1.

Een samenvatting van de wedstrijd is direct na afloop online te bekijken en zondag vanaf 19.00 uur in een uitgebreidere versie in Studio Sport Eredivisie op NPO 1.