Steunbetuiging aan Poetin levert Russische topzwemmer negen maanden schorsing op

Rylov werd gezien met de letter z op zijn outfit, een symbool dat gebruikt wordt door de aanhangers van de militaire operatie van de Russen in Oekraïne. Zowel zijn aanwezigheid in het Loezjniki-stadion in Moskou als het gedrag van Rylov zijn volgens de FINA meegenomen in de strafmaat.

Kremlin woedend

De Russische overheid reageert woedend op het besluit. "We zijn van mening dat dit absoluut in strijd is met de waarden van sport", zegt een woordvoerder van het Kremlin. "Als de sterksten geen kans meer krijgen om deel te nemen aan wedstrijden, schaadt dit uiteindelijk internationale federaties en internationale competities."

Eerder deze week kreeg ook de organisatie van het tennistoernooi Wimbledon ervan langs, dat besloot Russische en Belarussische sporters te weren.

Rylov zelf heeft nog niet gereageerd op zijn schorsing, die overigens grotendeels symbolisch is. Want de FINA sloot onlangs alle zwemmers uit Rusland en Belarus al voor de rest van dit jaar uit van deelname aan internationale toernooien.

Sport en politiek zijn gescheiden werelden, zeggen ze. Maar met de boycot van Russische en Belarussische atleten in zo'n beetje alle sporten, lijken die twee werelden juist meer met elkaar verweven te zijn dan ooit. Hoe uniek is dat? Dat zochten we uit.