Zanger, componist en vertaler Jan Rot (64) overleden

Zanger Jan Rot is vanochtend op 64-jarige leeftijd overleden. Dit meldt zijn familie op sociale media. Hij was al geruime tijd ziek.

"Vanmorgen heeft Jan vredig en vol liefde het leven verlaten. Hij heeft gekozen voor een stille crematie, zonder uitvaart."

Rot maakte in de zomer van 2021 bekend dat hij uitgezaaide darmkanker had en niet meer beter zou worden. Deze maand liet hij weten dat hij nog een paar weken te leven had, waarop hij zijn nog geplande optredens annuleerde.

Laatste weken met gezin

Rot zei de laatste weken met zijn gezin te willen doorbrengen. "Ik hoop er met mijn gezin nog een bijzondere tijd van te maken en dank iedereen voor alle warmte, steun en applaus de afgelopen decennia", schreef hij.