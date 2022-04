Nederland gaat eind dit jaar van het Russisch gas af

Nederland is aan het eind van dit jaar volledig af van de inkoop van Russisch gas en Russische kolen. Dat heeft minister Jetten voor Klimaat en energie bekendgemaakt.

Voor de komende winter worden de gasopslagen zo veel mogelijk gevuld. Dit moet voor een groot deel gebeuren door energie- en andere bedrijven. Voor zover die het financiële risico niet aandurven omdat gas nu heel duur is, komt het kabinet met een regeling die het prijsverschil deels compenseert.

Het staatsbedrijf Energie Beheer Nederland (EBN) gaat de gasopslag Bergermeer tot 70 procent van de capaciteit vullen, voor zover de bedrijven dat ondanks de regeling niet doen. De totale kosten zijn afhankelijk van de gasprijzen en worden geraamd op 623 miljoen euro. Die worden via een heffing op gas weer 'terugverdiend'.

Gasterminals

Ook kan er meer lng (vloeibaar gas) worden geïmporteerd. Dat wordt opgeslagen in gasterminals in Rotterdam en Eemshaven. Energiebesparing en verduurzaming moeten ook bijdragen om de import uit Rusland te kunnen vervangen.

Voor kolen houdt de import voor de hele Europese Unie al op 11 augustus op. Dat is afgesproken in het vijfde EU-sanctiepakket in verband met de Russisch inval in Oekraïne. De afbouw van de inkoop van Russische olie moet nog in EU-verband worden geregeld.