Milieubewuster leven? Kies een konijn, bloempot of e-reader

Wie een klimaatbewust cadeau wil geven, kan beter voor een bloempot kiezen dan voor een bos bloemen. En katteneigenaren kunnen hun impact op het milieu verkleinen door houtsnippers te kopen in plaats van kattenbakkorrels. Deze en andere conclusies staan in een nieuw klimaatrapport van Milieu Centraal, dat in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving onderzoek deed naar de impact van circulaire keuzes op het klimaat.

Het onderzoek, gepubliceerd op de internationale Dag van de Aarde, toont voor het eerst voor een heel palet aan gebruiksvoorwerpen aan wat het effect is van onder meer recyclen, repareren en delen en lenen op de uitstoot van broeikasgassen en landgebruik. Zo hebben de onderzoekers gekeken naar producten als wasmachines en matrassen, maar ook naar vrijetijdsbestedingen als lezen en een concert- of theaterbezoek.

Voor dat laatste geldt bijvoorbeeld dat het klimaatvriendelijker is om met het openbaar vervoer naar een concertzaal te gaan dan met de auto. Liefhebbers van lezen kunnen beter een e-reader aanschaffen dan telkens nieuwe papieren boeken kopen. En wie een nieuw matras nodig heeft, kan het best kiezen voor een tweedehands matras, of een die is gemaakt van gerecycled materiaal of van hennep in plaats van katoen.

Broeikasgassen en landgebruik

Door milieubewuste keuzes te maken, kunnen personen soms meer dan 25 procent besparen in hun klimaatimpact. Zo hebben kleine huisdieren als konijnen en vissen tot wel 50 procent minder effect op het klimaat dan honden. En bij de aanschaf van beddengoed kan er een milieuwinst van 60 procent worden behaald als iemand kiest voor gerecycled materiaal of linnen in plaats van katoen.

Toch heeft niet elke circulaire keuze per se een positieve impact op het klimaat. Zo heeft het repareren, verkopen of weggeven van een wasmachine geen zin als deze een laag energielabel heeft. En een lamp met ledverlichting minder aanzetten of tweedehands kopen, heeft nauwelijks impact op het klimaat.

Overigens is klimaatimpact in dit onderzoek gedefinieerd als de uitstoot van broeikasgassen en landgebruik. Andere vormen van impact, zoals de aantasting van de ozonlaag of het lozen van giftige stoffen, zijn niet in het onderzoek meegenomen.