Verstappen en Leclerc beginnen in doorweekt Emilia-Romagna aan grillig weekend

De wereldkampioen voorspelt een listig weekend. "Vandaag blijft het nat en we hebben met deze nieuwe auto's nog nooit in deze omstandigheden gereden. We moeten nog ontdekken hoe ze zich in de regen gedragen en daar hebben we amper tijd voor, omdat we vandaag al de kwalificatie afwerken. Ik ben benieuwd hoe het uitpakt, maar de druk staat er op. Dit is een belangrijke dag."

"Ik kwam naar Italië voor de zon, maar er is kennelijk iets misgegaan", zei Max Verstappen vrijdagochtend bij aankomst op het circuit Enzo e Dino Ferrari in Imola. Later vandaag rijdt hij de eerste training (13.30 uur) en de kwalificatie (17.00 uur).

De Formule 1 maakt zich op voor een grillig en onvoorspelbaar weekend. In de Italiaanse regio Emilia-Romagna is zaterdag de eerste sprintrace van 2022. Bovendien eisen de weergoden een stevige bijrol op. Er is in Imola al zoveel regen gevallen, dat geparkeerde auto's vast staan in de blubber.

Na twee uitvalbeurten in drie races probeert de Red Bull-rijder optimistisch te blijven. "Ik heb zin in dit raceweekend. We zijn tot nu toe competitief op elk circuit. Daar moeten we op bouwen. Het draait er nu om dat we de auto verbeteren. We moeten vooral zorgen dat we de finish halen."

Verstappen: "Charles en ik groeiden samen op in de karts. We zijn ongeveer even oud (24, red.). Toen we 12 waren vochten we al met elkaar op de baan. We raceten voortdurend samen. Dat was een mooie tijd. En is het ook mooi dat George Russell (Mercedes) en Carlos Sainz (Ferrari) nu voor een Formule 1-topteam racen. We zijn samen groot geworden."

Leclerc: 'Max en ik hebben elkaar gehaat'

"We hadden het regelmatig aan de stok met elkaar. Max won of ik won. Zo ging het voortdurend en dan rij je elkaar ook regelmatig in de wielen", zegt Leclerc over het verleden met Verstappen. "Op een bepaald moment hadden we echt een hekel aan elkaar. Vooral omdat het regelmatig niet goed afliep voor ons allebei en in tranen eindigde. We hebben elkaar echt gehaat."

De kemphanen van weleer zeggen dat ze de strijdbijl hebben begraven. "De situatie is nu heel anders. We zijn ouder en rijper", zegt Leclerc. "We hebben allebei een jeugddroom verwezenlijkt door de Formule 1 te halen. Dat leek heel lang onmogelijk. Je hebt geluk nodig en je moet op het juist moment op de goede plek zijn én presteren. Het is geweldig dat we nu duelleren in de Formule 1 en er is veel wederzijds respect."