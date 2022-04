Willem-Alexander en Máxima openen Koningsspelen in Delft

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben vanochtend in Delft het startsein gegeven voor de Koningsspelen. Het koningspaar ontbeet met kinderen van basisscholen de Horizon en de Parkschool.

In totaal doen dit jaar ongeveer 1,3 miljoen kinderen mee met de sportieve activiteiten. Het is de eerste keer in drie jaar dat het traditionele ontbijt weer plaatsvindt.

Vorig jaar vond vanwege de coronapandemie het hele programma buiten plaats, en het traditionele ontbijt kon niet doorgaan. De editie van 2020 werd geheel afgelast.

Goeie bruine boterham

De organisatie van de Koningspelen wil met de gezamenlijke maaltijd het belang van ontbijten benadrukken. "Een goed ontbijt geeft een kind in de groei de energie die het nodig heeft om te leren, te sporten en te spelen."

Ook koningin Máxima noemt het belangrijk om goed te ontbijten. "Als je niet ontbijt heb je geen energie om te gaan sporten", zei ze tegen tv-programma ZappSport. "Het is goed om eiwitten binnen te krijgen en een goeie bruine boterham."

Volgens de majesteit zijn de Koningsspelen het mooiste cadeau dat hij voor zijn verjaardag kan krijgen: