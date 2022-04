Website moet Oekraïense patiënten beter verdelen om zorginfarct te voorkomen

Om te voorkomen dat gevluchte Oekraïners geen medische hulp ontvangen doordat de Nederlandse zorg overbelast is, hebben artsen de website huisartsvoorvluchteling.nl opgericht. Hierop kan de vluchteling per dag en per postcode zien of er een huisarts in de buurt die tijd heeft voor een consult.

De website is het geesteskind van de artsen die ook eerder de succesvolle website prullenbakvaccin.nl hadden opgericht. Als huisartsen coronavaccins over hadden, werd dat op de website zichtbaar en konden geïnteresseerde mensen al eerder hun prik krijgen. Honderden huisartsen deden mee en tal van mensen kregen zo hun prik.

Een soortgelijk principe wordt nu toegepast op de huisartsenzorg voor Oekraïense vluchtelingen.

"Dit is noodzakelijk", zegt de Rotterdamse huisarts en medebedenker Shakib Sana. "De meeste huisartsenpraktijken zaten al voor het begin van de oorlog helemaal overvol. Er is gewoon een groot tekort waardoor mensen zich soms niet kunnen inschrijven. Dus we moeten op zoek naar spaarzame plekjes op het spreekuur waar de Oekraïners terecht kunnen."

Geen vaste patiënt

Huisartsen hoeven nu mensen alleen per afspraak te helpen als ze een gaatje in de agenda hebben. Als vaste patiënt met alle bijbehorende verantwoordelijkheden hoeven ze hen niet aan te nemen.

"Op deze manier wordt ondanks de overbelasting van het zorgsysteem toch gekeken naar medische klachten'', zegt Sana. "We moeten creatief zijn om te voorkomen dat deze mensen onnodig naar het ziekenhuis en de spoedeisende hulp gaan. Want ook dáár is alles overbelast."

Sinds woensdag is de website in de lucht. Binnen één dag hadden acht huisartsenpraktijken zich aangemeld. "Ik vind dat al erg veel op één dag", zegt de Amsterdamse huisarts Bernard Leenstra en mede-oprichter. "Ik hoop dat net zoals bij prullenbakvaccin.nl deze actie zich als een inktvlek zal verspreiden."

'Druk wordt snel voelbaar'

Hij verwacht dat de toenemende druk binnen enkele weken echt voelbaar gaat worden. Nu verblijven veel Oekraïense vluchtelingen nog in opvanglocaties, maar ze zullen gaan uitwaaieren en hun eigen verblijf krijgen, verspreid over het land. Dan moeten ze zich inschrijven bij praktijken. Dan zullen we zien dat er te weinig huisartsen zijn om de ruim 20.000 vluchtelingen te helpen."

Het initiatief komt nadat de Landelijke Huisartsen Vereniging grote zorgen had geuit over de houdbaarheid van goede zorg voor Oekraïense vluchtelingen. De belangenvereniging wil dat de overheid de administratieve last om een vergoeding te krijgen voor zorg aan vluchtelingen drastisch wordt verminderd.

Volgens de LHV is het een kwestie van noodzaak dat er meer betaalde tolken beschikbaar komen om adequate zorg te kunnen leveren.

'Tolken meld je aan'

Leenstra sluit zich daarbij aan. "Via onze website kunnen mensen met een medische achtergrond die Oekraïens of Russisch spreken zich ook aanmelden. We kunnen ze dan als tolk aan huisartsen koppelen. Dit is ontzettend belangrijk."

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de opvang van de Oekraïense vluchtelingen.