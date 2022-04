Vanavond op tv: PvdA kiest Kuiken als fractievoorzitter • De gewelddadigste stad ter wereld

Attje Kuiken is de nieuwe fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer. De fractie koost haar boven de enige tegenkandidaat, Henk Nijboer. Kuiken volgt Lilianne Ploumen op, die vorige week onverwacht haar vertrek aankondigde.

Wordt het Macron of Le Pen?

De Franse president Emmanuel Macron is volgens de laatste peilingen dicht bij een tweede termijn. Zondag kiezen de Fransen of de progressieve Macron of zijn nationalistische rivaal Marine Le Pen de komende jaren president is.

Europa-correspondent Saskia Dekkers is in Le Havre, een grote arbeidersstad waar de meeste mensen links-populistisch stemmen. De kans is groot dat kiezers in dit soort steden bepalen wie er komend weekend gaat winnen.