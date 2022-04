FNV: Honderden zorgmedewerkers met long covid inmiddels ontslagen

Een groot deel van de zorgmedewerkers met long covid, die langdurige klachten hebben overgehouden aan een besmetting in de eerste golf, is inmiddels ontslag aangezegd door hun werkgever. Dat stelt vakbond FNV, die zich baseert op een peiling onder ruim vijfhonderd zorgverleners met langdurige coronaklachten.

"Dit voelt echt als een trap na voor al die zorgprofessionals die in de frontlinie stonden om Nederland draaiende te houden", zegt vicevoorzitter Kitty Jong van de vakbond.

"Heel veel van deze zorgverleners isoleerden zich van hun sociale contacten en familieleden omdat ze geen gevaar voor hun patiënten en cliënten wilden vormen. Het merendeel van hen is uiteindelijk op de werkvloer besmet. Als dank voor hun heldendaad volgt nu ontslag."

Duizenden zorgmedewerkers

In december berichtte de NOS over duizenden zorgmedewerkers die met langdurige coronaklachten thuiszitten. Een maand later werd duidelijk dat zeker 500 van hen al bijna op de ontslaggrens zitten, doordat ze inmiddels twee jaar ziek zijn.

Eerder deed ambulancemedewerker Roy, die ook aan het begin van de coronapandemie een besmetting opliep, zijn verhaal: