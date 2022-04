Franse peilingen: Macron loopt licht uit op Le Pen

De Franse president Emmanuel Macron lijkt volgens de laatste peilingen dicht bij een tweede termijn. Zondag kiezen de Fransen of hij of zijn rivaal Marine Le Pen de komende jaren president is. Sinds 10 april, de dag van de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen, is het verschil tussen de twee kandidaten licht opgelopen tot 12,4 procentpunt, volgens een gemiddelde van persbureau Bloomberg. Macron zou volgens dat gemiddelde 56,2 procent van de stemmen halen, Le Pen 43,8 procent. In dat geval wint Macron, maar het zou een kleinere marge zijn dan vijf jaar geleden. Afgelopen woensdag was het enige tv-debat tussen de twee kandidaten. Macron werd tot winnaar uitgeroepen, maar het heeft geen grote verschillen teweeg gebracht. Volgens de peiling van IpsosFrance staat Macron nu op 57,5 procent en Le Pen op 42,5, maar veel kiezers hebben nog geen keus gemaakt, dus de twee kunnen zondag ook nog nek-aan-nek gaan.

Correspondent Frank Renout vanuit Parijs: "We zien het al een tijdje dat Macron toch steeds een beetje verder uitloopt op Le Pen. Het tv-debat van deze week heeft weinig veranderd, maar we zien nu wel iedere dag oproepen van groepen in de Franse samenleving om tegen Le Pen te stemmen, bijvoorbeeld van Franse kunstenaars en artiesten, van universiteiten. Gisteren riepen ook buitenlandse politici als de Duitse bondskanselier Scholz en de Spaanse en Portugese premiers Sanchez en Costa de Franse kiezers op om Macron te steunen. Die lobby is echt begonnen. Eigenlijk zien we dat altijd wel als Marine Le Pen aan een verkiezing meedoet: mensen die nadrukkelijk oproepen om de radicaalrechtse politica niet aan de macht te laten komen."