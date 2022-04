Zet Twente door? 'Alles hoger dan vijfde plaats is niet goed, maar uitmuntend'

Sterker, vijf speelronden voor het eind van de competitie lonkt zelfs de derde plaats nog. Die positie is nu in handen van Feyenoord met 61 punten, drie meer dan de Tukkers, die op de slotdag van het seizoen te gast zijn in De Kuip. AZ volgt met 55 punten op de vijfde plaats.

Trainers zijn er dikwijls huiverig voor: ook al ligt het succes voor het grijpen, er hardop over praten is uit den boze. Maar bij FC Twente doen ze er vandaag de dag niet moeilijk over. De woorden 'Europees voetbal' gonzen al enkele weken door de Enschedese spelerskleedkamer.

Voor de helderheid: nummer drie wacht de play-offronde van de Europa League, nummer vier komt terecht in de derde voorronde van de Conference League, terwijl de nummer vijf tot en met acht gaan strijden om één ticket in de tweede voorronde van de Conference League, die al op 21 juli van start gaat.

Volle bak

"Voor het seizoen had niemand verwacht dat we nu zo goed zouden staan" weet doelman Lars Unnerstall. "Ik zei toen dat het al een goed seizoen zou zijn als we mee zouden kunnen spelen voor de play-offs. Maar daar zijn we nu zeker van. En we kunnen nog meer halen. Dat is geweldig."

"We hebben natuurlijk tegen elkaar gezegd: we staan nu op de vierde plaats en daar willen we blijven, of nog eentje omhoog. Daar praten we ook over in de kleedkamer: dat we die laatste vijf wedstrijden volle bak moeten gaan. En wat ook lekker is als we vierde worden: je hebt dan twee weken langer vakantie, haha."