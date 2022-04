Attje Kuiken nieuwe fractievoorzitter PvdA

Attje Kuiken is de nieuwe fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer. De fractie heeft haar vanochtend verkozen boven de enige tegenkandidaat, Henk Nijboer.

Kuiken volgt Lilianne Ploumen op, die vorige week onverwacht haar vertrek aankondigde. Ploumen vindt dat het leiderschap toch niet goed bij haar past.

Na haar verkiezing benadrukte Kuiken dat haar een belangrijke klus staat te wachten. "De uitdagingen zijn groot als het gaat om het bestrijden van ongelijkheid, het onderwijs dat achteruit kachelt in kwaliteit en gas- en woningprijzen die mensen tot wanhoop drijven."

Tegenkandidaat Nijboer zei dat hij alle vertrouwen in Kuiken heeft en dat hij haar zal steunen.

Linkse samenwerking

De 44-jarige Kuiken zit al sinds 2006 in de Kamer. Ze voerde eerder onder meer het woord over het asielbeleid en de afgelopen tijd hield zij zich vooral met zorg bezig.

Twee weken geleden was zij de eerste ondertekenaar van de (verworpen) motie van wantrouwen tegen minister De Jonge. Zij vond dat de minister niet eerlijk was geweest over zijn betrokkenheid bij de mondkapjesdeal met Sywert van Lienden en de Kamer niet goed had geïnformeerd.

Kuiken zal zich onder meer moeten bezighouden met de manier waarop de PvdA de krachten bundelt met GroenLinks. Daarover wordt in de partij verschillend gedacht. Kuiken schreef in haar sollicitatiebrief dat ze de samenwerking met GroenLinks verder wil uitbouwen en dat ze met de partij in gesprek wil hoe dat eruit moet zien.

Tweede keer

Het is niet de eerste keer dat Kuiken fractievoorzitter wordt. Zij nam die functie vanaf eind 2016 al drie maanden waar na het vertrek van Diederik Samsom.

De nieuwe fractievoorzitter is niet de echte partijleider. Die wordt later door de leden gekozen, in de aanloop naar de volgende Kamerverkiezingen.