PSV tegen Esten, Slovenen of Denen in Europa League

PSV weet bijna welke ploeg de opponent wordt in de derde voorronde van de Europa League. Bij de loting in het Zwitserse Nyon werd bekend dat het Estse Nomme Kalju, het Sloveense NS Mura of het Deense Aarhus de tegenstander zal worden.

Nomme Kalju en NS Mura treffen elkaar op 10 september, de winnaar van dat duel neemt het op 17 september op tegen Aarhus.

De ploeg van trainer Roger Schmidt treedt een week later aan tegen de winnaar van dat duel. PSV speelt daarbij uit. Bij winst plaatsen de Eindhovenaren zich voor de play-offs, waar een ticket voor de groepsfase ligt te wachten voor de winnaar.

Alle confrontaties in de voorrondes en play-offs worden over één duel en zonder publiek gespeeld.