41-jarige Brit na 27 jaar veroordeeld voor kindermoord

Rikki werd in november 1994 dood en ontkleed aangetroffen in een bos bij zijn huis. Het politieonderzoek richtte zich al snel op zijn moeder Ruth, van wie bekend was dat ze haar kinderen verwaarloosde en mishandelde. Uiteindelijk was er niet voldoende bewijs om haar te veroordelen voor moord, maar ging ze wel zeven jaar de cel in voor die lichtere vergrijpen.

Een 41-jarige Britse man is na 27 jaar veroordeeld voor de moord op een 6-jarige jongen. James Watson was 13 jaar oud toen hij de 6-jarige Rikki Neave wurgde. Aanvankelijk werd de moeder van het slachtoffer in de zaak vervolgd, maar in een coldcaseonderzoek kwam bewijs tegen Watson naar boven.

Omdat een zweem van verdenking bleef, pleitte Ruth in 2014 voor een nieuw onderzoek. Dankzij betere technieken vond het coldcaseteam al snel nieuwe dna-sporen op de kleding van Rikki, die door de dader in een nabijgelegen vuilnisbak waren gegooid. Het spoor leidde naar de inmiddels volwassen Watson.

Gemiste kansen

Watson bleek als kind al fantasieën over vermoorde kinderen te hebben gedeeld en had indertijd ook een morbide interesse getoond in de zaak van Rikki. Inmiddels heeft hij een verleden van ontucht, dierenmishandeling en partnergeweld.

Hij bleek als kind ook al te zijn gehoord door de politie, nadat een omwonende hem met Rikki had zien lopen op de dag van de moord. Omdat agenten echter dachten dat Rikki later op de dag was gedood door zijn moeder, misten ze het belang van die verklaring.

De aanklager noemde na de veroordeling gisteren het besluit om Ruth Neave als hoofdverdachte te zien "een fundamentele fout die leidde tot een verkeerde focus in het onderzoek". Een politiewoordvoerder beloofde dat er "lessen zijn getrokken uit het onderzoek van 1994".

'Leugenaar en een fantast'

Kort nadat Watson in 2016 was aangehouden, ontvluchtte hij op borgtocht het land. Via Rotterdam en Frankrijk belandde hij uiteindelijk in Portugal, waar hij weer werd opgepakt.

Tijdens een verhoor vertelde hij de politie dat zijn dna misschien op Rikki's kleren was gekomen toen hij de jongen over een hek tilde om naar bouwwerkzaamheden te kijken. Agenten wisten echter videobewijs te vinden dat er geen hoog hek had gestaan rond de bouwplaats waar Watson over sprak.

De jury ging mee in de omschrijving van de aanklager dat Watson "een leugenaar en een fantast" was. Volgende maand wordt duidelijk welke straf de rechter oplegt. Omdat Watson nog minderjarig was ten tijde van de moord, zal hij volgens het jeugdrecht worden veroordeeld. Dat kan betekenen dat hij levenslang krijgt, met een minimum van 12 jaar.