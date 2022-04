Van fanatieke supporter tot aanvoerder, het Volendamse succes raakt Mirani diep

Toen FC Volendam voor het laatst naar de eredivisie promoveerde, waande Damon Mirani zich stiekem nog lid van de harde supporterskern. Bij elke thuiswedstrijd stond hij immers met wat vriendjes bovenaan de tribune herrie te schoppen door tegen de achterwand van stalen platen te rammen. Zijn grote held was destijds Mathieu Boots. Een lange verdediger uit Venhuizen, een dorpje tussen Hoorn en Enkhuizen. Dit was het geluk van een kind van elf uit Monnickendam, bezeten van voetbal. En het raakt hem veel dieper dan vele anderen binnen de selectie, als hij nu op straat wordt aangesproken door kinderen die hem succes wensen tegen FC Den Bosch. In die wedstrijd kan Volendam vanavond namelijk promotie naar de eredivisie afdwingen, met Mirani als aanvoerder van de plaatselijke trots. Volendamse identiteit "We hebben niet heel veel Volendammers meer op het veld staan. Maar wel veel technisch vaardige spelers, waar de club altijd om bekend stond", zegt de inmiddels 25-jarige Mirani, zelf dus opgegroeid onder de rook van het vissersdorp. "Maar Monnickendam en Volendam, dat gaat uitstekend samen."

Aanvoerder Damon Mirani spreekt zijn ploeggenoten toe - Pro Shots

De eerste divisie kende de laatste seizoenen vele dramatische ontknopingen, maar deze jongensdroom lijkt Mirani amper nog te kunnen ontgaan. En dan barst er in het dorp een volksfeest los van ongekende proporties. Misschien wel een week lang, voorspelt de verdediger. Mirani keerde pas vorig jaar terug in Volendam, na avonturen bij Ajax en Almere. "Mijn contract liep af en ik wist wat ik hier kon verwachten. Ik wilde opvallen in een team dat aanvallend voetbal speelde en met het aantrekken van jongens als Robert Mühren en Daryl van Mieghem gaf de club een duidelijk signaal af."

Quote Wim Jonk heeft een heel duidelijk idee en dat wil hij volledig kunnen uitvoeren. Hier bij Volendam heeft hij die vrijheid ook gekregen. Aanvoerder Damon Mirani over zijn trainer bij Volendam

En ook trainer Wim Jonk speelt een grote rol in zijn komst. Of beter gezegd Team Jonk. De oud-international geldt als een van de succesvolste voetballers die Volendam ooit heeft voortgebracht. De vermaard strateeg op het middenveld van het grote Oranje zet ook in zijn technische rol de lijnen strak uit. "Ik heb onder Jonk ook bij Ajax gespeeld, in de lichting met onder anderen Riechedly Bazoer en Jairo Riedewald", vertelt Mirani. "Hij heeft een heel duidelijk idee en dat wil hij volledig kunnen uitvoeren. Hier bij Volendam heeft hij die vrijheid ook gekregen." Zanger Jan Smit De aanstelling van zanger Jan Smit als commercieel directeur is volgens Mirani ook een gouden greep geweest. "Die kun je echt voor alles bellen als je hem nodig hebt, een echte clubman. Het leuke is dat hij met de ervaringen uit zijn eigen vak ons ook weer tot nieuwe inzichten kan brengen. En door zijn bekendheid is hij een goed uithangbord voor de club."

Wim Jonk, trainer van Volendam - Pro Shots

Geen club pendelde zo vaak tussen de twee hoogste divisies als Volendam. "Maar waarom kunnen wij hier niet hetzelfde als bij Cambuur, Go Ahead of NEC?", doelt Mirani op de successen van de nieuwkomers in de eredivisie van dit jaar. "Maar dan moet er hier nog wel wat bij. We krijgen de doelpunten nog te makkelijk tegen." En dat zegt een verdediger, maar wel eentje die in de spiegel durft te kijken. "Het is die mentaliteit die ervoor zorgt dat er zoveel sporters uit deze regio doorbreken. Laatst hadden we ook even een dipje, dan zie ik het ook als mijn verantwoordelijkheid om samen met de andere ervaren jongens de groep weer bij elkaar te brengen." Dat is hem wel toevertrouwd, met de clubliefde er al op jonge leeftijd via familie en school ingewreven. "We werden vaak door onze ouders bij het stadion afgezet, mochten we zelf met een groepje hier naar de wedstrijden gaan kijken." Trouwe seizoenkaarthouder Mirani had altijd een seizoenkaart, maar zegde die op toen hij zelf gescout werd. De late potjes op vrijdagavond eisten hun tol als zaterdagochtend vroeg de wekker weer ging voor zijn eigen wedstrijd. "En op mijn zestiende werd ik door Ajax gehaald, dan weet je dat het echt serieus gaat worden."

Damon Mirani als jeugdspeler van Volendam - Eigen archief

Het bleef bij een oefenwedstrijd met het grote Ajax, wel met een doelpunt tegen SDC Putten. Met Almere liep hij de eredivisie tot twee keer toe mis. En dat gaat hem geen derde keer gebeuren, zeker niet voor het oog van zijn maten op de Pé Mühren-tribune. Vernoemd naar de legendarische stadionspeaker, die 59 jaar het publiek vermaakte met zijn woordkunsten. Die de opstellingen zelfs in dichtvorm voorlas en soms ook als een vaderfiguur optrad om baldadige jongeren tot de orde te roepen. Ooit stond Mirani daar dus ook tussen, hij herinnert het zich nog als de dag van gisteren. Net als die spectaculaire huldiging, traditioneel op de botter Heen en Weer. Hij kan het nog amper beseffen dat hij de volgende is die er met de schaal kan staan, veertien jaar na de laatste grote ontlading. Mirani ziet dat zijn ploeggenoten er rustig onder blijven. En misschien is dat in deze spannende dagen maar het beste ook. "Toch verwacht ik wel dat er heel wat emoties los gaan komen."