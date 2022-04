Verkoop NAC Breda aan City Football Group gaat niet door

De verkoop van NAC Breda aan de City Football Group gaat niet door. Stichting NOAD, die het prioriteitsaandeel bezit van de Bredase voetbalclub, heeft dat met een veto tegengehouden, meldt Omroep Brabant.

De deal tussen de grootdeelaanhouders van de club en de City Football Group leek beklonken en NAC zou voor ruim 7 miljoen euro worden verkocht. Er zaten nog wel voorwaarden aan de deal. Zo moest er toestemming komen van NOAD, de stichting die het gouden aandeel van NAC beheert.

NOAD heeft nu dus nee gezegd tegen de overname, maar heeft nog geen officiële verklaring gegeven. Wel is bekend dat er onder de supporters van NAC veel weerstand was tegen de verkoop aan het voetbalconcern van sjeik Mansour bin Zayed Al Nahyan, waar onder meer Manchester City, Troyes, Lommel SK, Girona en New York City FC onder vallen.

Alternatief

Nu de stichting een koper heeft afgewezen, moet het wel met een alternatief komen. De partij die door NOAD naar voren wordt geschoven is een alliantie van lokale ondernemers die zich NAC=Breda noemt. In hun plan komen de aandelen via een achtergestelde lening uiteindelijk weer bij NAC zelf terecht. Zij zullen nu in conclaaf gaan met de huidige eigenaren.

Het is inmiddels de derde keer dat een koopovereenkomst van NAC in de prullenbak verdwijnt sinds de club in juni vorig jaar in de etalage werd gezet. Als eerste viel een Amerikaanse investeringsmaatschappij af, omdat die financieel niet aan de garanties kon voldoen. Daarna werden de plannen van de lokale bouwondernemer Karel Vrolijk door de Raad van Commissarissen afgeschoten.