Cruciale Ajax-zomer draait om meer dan de vraag: wie wordt opvolger Ten Hag?

Gedroomde namen, oude bekenden, voor de hand liggende of juist meer out-of-the-box-kandidaten. Het regent de laatste weken opties bij koffieautomaatgesprekken in Amsterdam en omgeving: wie moet de opvolger worden van Erik ten Hag als trainer van Ajax? Op poleposition bij de clubleiding, zo werd eerder deze week duidelijk door berichten in verschillende media, ligt Alfred Schreuder. De voormalig assistent van Ten Hag zou de overstap moeten maken van Club Brugge, waar hij pas sinds januari aan het roer staat. De erfenis van Overmars De aanstelling van een nieuwe coach is niet de enige belangrijke knoop die de Ajax-top de komende tijd moet zien door te hakken. Want één ding is zeker: in de Johan Cruijff Arena wacht een zomer vol veranderingen. Zo is een flinke verbouwing van de spelersgroep aanstaande, vooral omdat er een behoorlijk aantal uitgaande transfers op stapel staat. Maar de misschien wel belangrijkste vraag van allemaal is de volgende: wie gaat er over al deze zaken beslissen?

Gerry Hamstra, momenteel Ajax' hoogste baas op voetbaltechnisch gebied - ProShots

Tot voor kort was dat zonneklaar: Marc Overmars. Hij zou de boer opgaan, op zoek naar interessante spelers en een nieuwe trainer en de deals in samenspraak met algemeen directeur Edwin van der Sar rondmaken. Maar sinds Overmars' gedwongen vertrek ontbreekt het Ajax aan een duidelijke leider op voetbaltechnisch gebied. Hamstra en Huntelaar Natuurlijk, technisch manager Gerry Hamstra is momenteel eindverantwoordelijk. De ervaren Groninger werkte eerder goed samen met Overmars, maar het is de vraag of hij ook op langere termijn het vertrouwen krijgt. "Daar gaat de raad van commissarissen over", zei Hamstra, toen zijn toekomst ter sprake werd gebracht door ESPN.

Renovatie op het veld Naast het vastleggen van een opvolger van Ten Hag zal de Ajax-leiding ook de spelersgroep moeten vernieuwen. Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui en doelman André Onana staan voor een vertrek, net als (vermoedelijk) Nicolás Tagliafico. Het is daarnaast onzeker of uitblinker Antony en topscorer Sébastien Haller houdbaar zijn, terwijl huurling Brian Brobbey in principe terugkeert naar RB Leipzig.

Totdat Danny Blind na het WK in Qatar terugkeert van zijn tijdelijke klus als assistent-bondscoach van het Nederlands elftal, wordt de Ajax-RvC op voetbalgebied geadviseerd door Adrie Koster - gepokt en gemazeld als trainer in het betaald voetbal. Het is niet uitgesloten dat de commissarissen definitief kiezen voor Hamstra en collega Klaas-Jan Huntelaar, die de technische organisatie van Ajax onlangs kwam versterken. In principe is het voornemen echter om komende zomer met een nieuwe directeur voetbalzaken in zee te gaan. Ajax-dna Wie dat ook wordt, Ajax legt de lat hoog. De club wil verder op de lijn die de afgelopen jaren is ingezet. "Onze ambities blijven overeind", haastte Van der Sar zich te zeggen na de aftocht van Overmars. Dat is ook het uitgangspunt bij de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer.

De clubleiding van Ajax, met onderin Klaas Jan Huntelaar en Gerry Hamstra, wacht een aantal belangrijke beslissingen - ANP

En dus is de opvolger van Ten Hag in het ideale geval eigenlijk een kopie van Ten Hag. Dat wil zeggen: een moderne trainer, iemand met een visie en het liefst ook 'Ajax-DNA'. Lees: een voorkeur voor aanvallend voetbal. Lof en kritiek Topkandidaat Schreuder had als assistent-coach een grote vinger in de pap in het seizoen 2018/2019, waarin Ajax met fraai spel de halve finales van de Champions League haalde. Zijn inbreng werd door belangrijke spelers, zoals Dusan Tadic en Hakim Ziyech, zeer gewaardeerd. Met Club Brugge maakt Schreuder momenteel - na een reeks goede resultaten - volop kans op de titel. Wel is er in België af en toe kritiek op de behoudende strijdwijze van zijn ploeg. Vergelijkbare geluiden klonken bij FC Twente en Hoffenheim, toen Schreuder daar de scepter zwaaide.

Alfred Schreuder (rechts) was bij Ajax anderhalf jaar assistent-coach van Erik ten Hag - ANP

Nog een veelbesproken optie: Arne Slot. De trainer van Feyenoord wordt intussen moedeloos van het aantal vragen over een overstap naar Ajax, die ongetwijfeld veel los zou maken. "Ik kan me er geen voorstelling bij maken", meldde hij onder meer bij Studio Voetbal, enigszins cryptisch. "Ik mis bij Slot een duidelijk antwoord", foeterde Feyenoord-clubicoon Willem van Hanegem niet voor niets in zijn column in het AD. "De deur staat wat hem betreft open, anders zeg je gewoon een keer: 'Wegwezen nou met jullie vragen, ik ben trainer van Feyenoord en ik ga niet naar Ajax.' Dan is het einde discussie." Ook Bosz laat ruimte Ook de immer avontuurlijk ingestelde Peter Bosz (nu Olympique Lyonnais) past naadloos in het Ajax-profiel. Maar ondanks tegenvallende resultaten in Frankrijk liet Lyon-voorzitter Jean-Michel Aulas onlangs - voor wat het waard is - weten dat Bosz niet mag vertrekken. "De mensen van de club zijn heel loyaal naar mij", reageerde de 58-jarige coach. "Daarom vind ik dat ik ook loyaal naar hen moet zijn. Dus wil ik het over dat soort dingen (de mogelijke belangstelling van Ajax, red.) niet hebben." Bekijk hieronder wat Peter Bosz donderdag, vlak na de bekendmaking van de transfer van Ten Hag, te zeggen had over een mogelijke terugkeer naar Ajax.

Peter Bosz over Ajax - NOS

Waar zowel Schreuder, Slot als Bosz nog vastligt bij een andere club, kleven ook aan andere Ajax-opties een 'maar'. Assistent-coach Mitchell van der Gaag lijkt Ten Hag te vergezellen naar Manchester United en John Heitinga (Jong Ajax) moet nog meters maken. Datzelfde geldt voor AZ-trainer Pascal Jansen. Wim Jonk (Volendam) ging in 2015 met ruzie weg bij Ajax en Frank de Boer werd met relatief beperkte middelen vier keer op rij kampioen, maar is die glans na een paar mislukte avonturen wel kwijtgeraakt. Michael Reiziger en Winston Bogarde kennen de club van haver tot gort en waren al kort interim-trainers, maar hebben op het hoogste niveau weinig ervaring. Bogarde is bovendien niet van onbesproken gedrag. Overmars wilde Bosz De meer alternatieve denkers onder de Ajax-fans opperen namen als die van de voetbalgekke Argentijn Marcelo Bielsa, Kasper Hjulmand (die nog naar het WK gaat met Denemarken) en River Plate-coach Marcelo Gallardo, maar het lijkt uitgesloten dat Ajax voor een buitenlandse trainer kiest. Voor Overmars was het wel duidelijk: hij zag in Bosz de ideale opvolger van Ten Hag. Maar Overmars trekt in Amsterdam niet langer aan de touwtjes. Voor wie die rol ook overneemt, staat als een paal boven water: de komende tijd wacht bij Ajax een enorme klus.