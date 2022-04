Rabobank koppelt betaaltransacties aan CO2-uitstoot

De Rabobank gaat bij klanten die dat willen de geschatte CO2-uitstoot van hun aankopen in de bankapp tonen. De bank hoopt dat het ertoe leidt dat klanten hun koopgedrag aanpassen en aankopen doen die minder CO2 uitstoten. De eerste duizend klanten kunnen dat vanaf vandaag doen. De bank heeft als streven dat de functionaliteit na de zomer voor alle particuliere klanten beschikbaar is.

De bank werkt daarvoor samen met fintech-platform Ecolytiq. De bank kan van klanten zien waar er met de betaalrekening is betaald en schat mede op basis daarvan hoeveel CO2 met een aankoop is uitgestoten. Om de inschattingen preciezer te maken, wordt klanten gevraagd of ze veel vlees eten en of hun huis goed geïsoleerd is.

"Dat is hartstikke moeilijk en het is daarom ook nog een inschatting", zegt Barbara Baarsma, directeur van de Rabo Carbon Bank. "Je kunt week op week kijken of je CO2-uitstoot van uitgaven verandert en dat is zo belangrijk. Je wil dat mensen door dat inzicht hun gedrag gaan veranderen. Dan is het belangrijker om de verandering te zien dan om te weten hoe achter de komma de uitstoot per uitgave is."