Duitser aangewezen als verdachte in zaak verdwijning Madeleine McCann

Een Duitse man is officieel aangewezen als verdachte in de zaak over de verdwijning van het Britse meisje Madeleine McCann, bijna vijftien jaar geleden in Portugal. Het Portugese Openbaar Ministerie heeft bekendgemaakt dat de Duitse autoriteiten dat hebben gedaan op verzoek van het OM in Portugal. Nu dit is gebeurd, zou de man uitgeleverd kunnen worden voor verhoor in Portugal.

Het is voor het eerst sinds 2007 dat er een officiële verdachte wordt aangewezen. Destijds werden de ouders van Maddie McCann gezien als verdachte, maar hun naam werd later weer gezuiverd. Over de identiteit van de Duitser is niets bekendgemaakt. Zijn advocaat laat aan internationale media weten dat hij op dit moment niet is aangeklaagd voor de verdwijning van het meisje.

Madeleine McCann verdween op 3 mei 2007 uit de vakantiewoning van haar ouders in Praia da Luz, in Portugal. Haar ouders waren met vrienden in de buurt aan het eten. De mysterieuze verdwijning trok wereldwijd veel aandacht. Ook mogelijke doorbraken in de zaak halen nog regelmatig het nieuws.

Bekijk hier een terugblik op de vermissingszaak: