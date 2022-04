Nieuwe streamingdienst CNN+ enkele weken na lancering alweer stopgezet

De nieuwe streamingdienst CNN+ van de Amerikaanse nieuwszender CNN gaat binnen enkele weken na de lancering alweer op zwart. Er waren al geruchten dat de eind maart begonnen dienst maar weinig abonnees had. De recente fusie van Warner Bros. Discovery, waar CNN nu onder valt, heeft de streamingdienst de das omgedaan: de top van het fusiebedrijf wil het streamingbeleid op de schop gooien.

Warner Bros. Discovery is een fusie van WarnerMedia en Discovery, dat ook achter Discovery Channel en Eurosport zit. De leiding van het bedrijf wil liever één grote streamingdienst in plaats van meerdere kleine. Daarom wordt ook HBO Max en Discovery+ samengevoegd.

Een abonnement op CNN+, dat alleen nog in de VS kon worden gebruikt, kostte 6 dollar per maand. Er konden traditionele nieuwsprogramma's worden gekeken, maar ook lifestyle- en reisshows zoals de bekende series van de overleden reiskok Anthony Bourdain.

Ontslagen

Eind april gaat de stekker uit CNN+. Een deel van de programma's en het personeel wordt ondergebracht bij de nieuwszender en -website, een ander deel - mogelijk honderden journalisten, technici en andere medewerkers - zal worden ontslagen. Ook de topman van CNN+ vertrekt.

"Er liggen spannende kansen voor ons in de streamingwereld en ook CNN, een bedrijf met een wereldwijde reputatie, zal hier een grote rol spelen", zegt Discovery's streamingbaas J.B. Perrette tegen CNN.

Hoeveel mensen precies gebruik hebben gemaakt van de streamingdienst waar CNN naar verluidt 100 miljoen dollar in stak, is niet bekendgemaakt. Amerikaanse media melden dat er ruim 100.000 abonnees waren, wat lager ligt dan het doel dat CNN zich had gesteld. Klanten die meerdere maanden vooruit hebben betaald voor de dienst, krijgen hun geld terug.

Netflix

Hoewel het beëindigen van CNN+ dus deels het gevolg is van de nieuwe leiding van het moederbedrijf van CNN, is CNN+ niet de enige streamingdienst die tegenvallende cijfers ziet. Dinsdag werd bekendgemaakt dat het aantal Netflix-abonnees voor het eerst in tien jaar is gedaald, onder meer door de groeiende concurrentie op de streamingmarkt en door het wegvallen van veel coronarestricties.