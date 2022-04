Mad Men-acteur Robert Morse (90) overleden

De Amerikaanse acteur Robert Morse, die in Nederland vooral bekend was van zijn rol als reclameman Bertram Cooper in de televisieserie Mad Men, is op 90-jarige leeftijd overleden. Hij had een kort ziekbed, melden Amerikaanse media.

Morse begon zijn lange carrière in de jaren 50 in het theater, waar hij al snel naam maakte op Broadway en waar hij op jonge leeftijd zijn eerste nominaties voor de prestigieuze Tony Awards in de wacht sleepte. Nationale bekendheid en een Tony verwierf hij in 1961 met de muscial How to Succeed in Business Without Really Trying, die later ook werd verfilmd.

Ook met zijn onemanshow Tru, over de beroemde schrijver Truman Capote, oogste hij veel lof. Een op tv uitgezonden registratie van het stuk leverde hem in 1993 een Emmy op.

Zingend afscheid van Mad Men

Hoewel Morse zichzelf het liefst omschreef als theateracteur, ontdekte zijn jongste publiek hem in 2007 met de hitserie Mad Men. Daarin speelde hij zeven seizoenen lang de excentrieke Bert Cooper, die samen met Roger Sterling het New Yorkse reclamebureau Sterling Cooper bestierde en een grote voorliefde had voor Japanse kunst. De rol leverde hem vijf Emmy-nominaties op.

Zijn grote theatertalent werd ook in Mad Men in herinnering gebracht, toen de serie in 2014 emotioneel afscheid nam van zijn personage. Hoofdpersoon Don Draper, gespeeld door Jon Hamm, stelde zich aan het einde van Bert Coopers laatste aflevering voor dat de reclamebaas - zingend en dansend op de maat van The Best Things in Life Are Free - voor de laatste keer de deur van zijn kantoor sluit: