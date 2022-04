Teamsprinters lijden zeldzame nederlaag; voor eerst in 4,5 jaar geen goud

Aan de lange overwinningsreeks van de Nederlandse mannen op de teamsprint is een einde gekomen. Tijdens de Nations Cup in Glasgow wist Nederland zich niet te plaatsen voor de goudenmedaillerace en werd het derde. Het is de eerste nederlaag sinds november 2017. De mannen wonnen de zestien voorgaande teamsprintwedstrijden. In Tokio veroverden Roy van den Berg, Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en reserve Mathijs Büchli olympisch goud. Ze werden in 2021 ook voor het vierde jaar op rij wereldkampioen en zijn ook regerend Europees kampioen. Jeffrey Hoogland was er alle zestien eerdere zeges bij, maar niet in Glasgow. Mede door Hooglands absentie (en die van Matthijs Büchli, die is overgestapt naar de weg) was er ruimte om te experimenteren op het baanonderdeel. In de kwalificatie was er daardoor plek voor het 20-jarige talent Tijmen van Loon. Nederland wist zich echter niet te kwalificeren voor de finale. In de race om het brons werd nog wel Polen verslagen. Frankrijk 2 pakte het zilver, Australië het goud.

Wat is de Nations Cup? De Nations Cup vervangt sinds 2021 het wereldbekertoernooi in het baanwielrennen, een wedstrijd over meerdere weekenden in het seizoen. Waar ieder evenement op elk onderdeel punten worden verdiend voor het algemeen klassement. De tweede Nations Cup zal zijn van 12-15 mei in Milton (Canada) en de derde Nations Cup van 7-10 juli in Cali (Colombia). Het WK op de baan is van 12-16 oktober in Parijs (Frankrijk).

De Nederlandse dames redden de eer: in de race om het goud werd Canada met overmacht verslagen. Kyra Lamberink, Hetty van der Wouw en Steffie van der Peet namen al snel een grote voorsprong en gaven die niet meer weg. Canada had in de voorronden twee keer de snelste tijd gereden. De Nederlandse ploeg deed het in Schotland zonder Shanne Braspennincx. De olympisch kampioene op de keirin was vanwege een rustperiode niet meegereisd naar Glasgow en doet pas in het Colombiaanse Cali begin juli weer mee. Ploegenachtervolging vrouwen Nederland kwam bij de vrouwen eerder op de dag ook uit op de ploegenachtervolging. Marit Raaijmakers, Amber van der Hulst, Kristie van Haaften en Mylene de Zoete kwalificeerden zich voor de eerste ronde, maar kwamen daarin tot de zesde tijd met 4.21,259 en vielen daardoor buiten de medailles.