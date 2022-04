Verstappen verbaasd door Chelsea-plan Hamilton: 'Ik zou nooit Ajax kopen'

Zevenvoudig Formule 1-wereldkampioen Lewis Hamilton is volgens verschillende Britse media van plan om geld te investeren in Chelsea. De Londense voetbalclub is door de Russische eigenaar Roman Abramovitsj noodgedwongen te koop gezet.

Hamilton heeft zich, net als onder anderen tenniskampioene Serena Williams, gevoegd bij een consortium onder leiding van voormalig Liverpool-voorzitter Martin Broughton. Ook Sebastian Coe, president van de internationale atletiekfederatie, maakt deel uit van het gezelschap.

Hamilton en Williams zouden beiden ongeveer tien miljoen pond bij willen dragen aan de overnamepoging. Williams investeerde eerder al in Angel City FC, een club in de Amerikaanse vrouwenvoetbalcompetitie.

Verstappen verbaasd

Max Verstappen, die met Hamilton vorig jaar in een felle strijd was verwikkeld om de wereldtitel, reageerde met een knipoog op het voornemen van zijn rivaal. "Ik dacht dat hij een fan van Arsenal was", aldus Verstappen.