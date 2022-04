The happiest place on earth, Disney World, dreigt speciale status in Florida te verliezen

Het Walt Disney World Resort dreigt de speciale status die het heeft in de Amerikaanse staat Florida te verliezen. Een meerderheid van het parlement heeft voor een wet gestemd die het bedrijf meer belasting laat betalen. Op de achtergrond speelt het standpunt mee dat het bedrijf heeft over de strenge genderwet die onlangs is aangenomen.

Alleen de conservatieve Republikeinse gouverneur Ron DeSantis moet de wet nog ondertekenen. Als dat is gebeurd, is de wet in juni 2023 van kracht.

Eigen regels

The happiest place on earth, de meest gelukkige plek op aarde. Zo wordt het pretpark in de buurt van Orlando in Florida ook wel genoemd. Het bedrijf hoeft nauwelijks belasting te betalen, maar heeft wel in grote mate zeggenschap over het grondgebied van 11.000 hectare.

In 1967 gaf de staatsoverheid het bedrijf deze status. Het betekent onder meer dat Disney obligaties mag uitgeven en zijn eigen nutsvoorzieningen en nooddiensten heeft, zoals een brandweer. Ook kan Disney op eigen gezag bestemmingsplannen maken en infrastructuur aanleggen.

Op die manier kon Disney in Florida een van de grootste private werkgevers worden. Met 50 miljoen bezoekers per jaar is het bedrijf bovendien het grootste en best bezochte pretpark ter wereld.

Maar een meerderheid van 70 tegen 38 stemmen in het parlement in Florida wil nu dat er een eind komt aan de speciale status. Met de wet wordt het Reedy Creek Improvement District, zoals de 'Disney-regering' heet, opgeheven.

Ruzie om genderwet

Officieel is dat omdat het parlement wil dat het bedrijf meer belasting gaat betalen, maar op de achtergrond spelen andere zaken mee die tegen het zere been zijn van de conservatieve Republikeinse meerderheid in het parlement.

Eind vorige maand tekende gouverneur DeSantis de in de volksmond zo genoemde don't say gay-wet, die scholen verbiedt met jonge kinderen over gender of seksuele geaardheid te praten. Tegen die wet heeft Disney zich onlangs uitgesproken, zij het onder druk. In eerste instantie sprak het bedrijf zich er niet over uit, maar toen daar kritiek op kwam van onder andere lhbti-personeelsleden, veroordeelde Disney de wet alsnog.

Disney kondigde onder meer aan te stoppen met donaties aan politici in Florida. Dat leidde tot een storm van kritiek vanuit Republikeinse hoek aan het adres van Disney.

"Als Disney ruzie wil, hebben ze de verkeerde gekozen", zegt gouverneur DeSantis. "Ik ben als gouverneur gekozen om de bevolking van Florida op de eerste plaats te zetten. En ik zal niet toestaan dat een woke bedrijf uit Californië onze staat gaat leiden."