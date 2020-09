Profeet Mohammed opnieuw op cover Charlie Hebdo

Het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo publiceert opnieuw de Mohammed-cartoons die voor moslimterroristen de aanleiding vormden om in januari 2015 een aanslag op de redactie te plegen.

Het blad komt morgen uit en dan begint ook het proces over de aanslag. Op de twaalf tekeningen is de profeet te zien met onder meer een bom in plaats van een tulband op zijn hoofd.

Charlie Hebdo heeft de voorpagina op Twitter gepost: