Sevilla ontsnapt aan puntenverlies en klimt naar tweede plaats

Sevilla heeft zich in La Liga in ieder geval voor even op de tweede plaats genesteld. De ploeg van coach Julen Lopetegui boekte in Valencia een 3-2 overwinning bij Levante en mocht daarmee van geluk spreken.

Oud-FC Twente-speler Jesús Corona kopte Sevilla op voorsprong en de Mexicaan maakte daarmee zijn eerste goal in La Liga. Vanaf de strafschopstip maakte Levantes clubtopscorer José Luis Morales met zijn 12de goal van het seizoen gelijk.

Nog binnen het half uur vond Corona voor de tweede keer het net met een wippertje over doelman Daniel Cárdenas. Na rust kreeg Morales de ideale kans om gelijk te maken, maar dit keer plaatste hij zijn strafschop naast het doel.

Spannende slotfase

Met een krachtige kopbal uit een hoekschop van Ivan Rakitic leek de Franse Sevilla-verdediger Jules Koundé de wedstrijd te beslissen. Na de aansluitingstreffer van invaller Roberto Soldado werd het echter toch nog spannend in de slotminuten.

Ondanks enkele hachelijke momenten voor het doel van de Marokkaanse keeper Bono hield Sevilla de 2-3 voorsprong vast en klom de club naar de tweede plaats. Bij winst later op donderdag bij Real Sociedad neemt FC Barcelona die tweede plaats weer over.