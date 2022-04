Barça herstelt zich bij Real Sociedad van zeperd tegen Cádiz

Frenkie de Jong schoot daarna in kansrijke positie naast en ook Ferran Torres liet een mogelijkheid liggen namens de gasten. Real Sociedad werd kort voor rust gevaarlijk en bleef dat na de pauze, maar benutte zijn kansen niet.

De Basken begonnen voortvarend, maar Barça opende de score. Nadat Ousmane Dembélé de paal had geraakt, werd slecht uitverdedigd en kopte Pierre-Emerick Aubameyang raak op aangeven van Ferran Torres.

Na de teleurstellende uitschakeling in de Europa League door Eintracht Frankfurt en de verrassende thuisnederlaag van maandag tegen degradatiekandidaat Cádiz heeft FC Barcelona donderdag in LaLiga een nipte 1-0 zege geboekt bij Real Sociedad.

Zo had spits Alexander Isak zijn vizier niet op scherp staan en bovendien had Barça-sluitpost Marc-André ter Stegen enkele fraaie reddingen in huis.

Barcelona hield met Luuk de Jong als invaller en Memphis Depay de hele wedstrijd op de bank, stand, rook aan de 0-2 via Gavi (hij miste een enorme kans) en ontsnapte nog aan een penalty toen Eric García Alexander Sørloth vasthield. Dat laatste was al in blessuretijd, die 10 minuten duurde, van de enerverende wedstrijd.